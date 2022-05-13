Попередні дані, які треба уточнювати, свідчать про те, що корабель не затонув, але має серйозні пошкодження.

Російський корабель "Всеволод Бобров" був підбитий при спробі доставити на острів Зміїний систему ППО.

Про це заявив радник голови офісу президента України Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу Фейгін Live.

Він повідомив, що це судно тилового забезпечення, яке прибуло з Північного флоту РФ.

За його словами, попередні дані, які треба уточнювати, свідчать про те, що корабель не затонув, але має серйозні пошкодження.

"Ще одна Чорнобаївка - Змієбаївка. Лізуть і лізуть. Ну що ж брати цей нещасний острів розміром з чотири футбольних поля, на якому ховатися ніде", — резюмував Арестович.

Затонулі кораблі окупантів:

12 травня стало відомо про те, що росіяни втратили в Чорному морі ще один військовий корабель.

Одеська обласна військова адміністрація підтвердила, що Збройні сили України підбили російський корабель типу 23120 біля острова Зміїний.

У квітні в Чорному морі українськими ракетами "Нептун" був знищений крейсер "Москва" - флагман російського Чорноморського флоту, який наприкінці лютого прикордонники зі зміїного острова послали на "х*й".

Вас також можуть зацікавити новини:

Україна домовляється про евакуацію 38 тяжкопоранених бійців з "Азовсталі"

У США вважають, що ООН і Червоний Хрест можуть допомогти Україні в деблокади морських портів

"Кров з вух йшла": мешканка села на Київщині розповіла, як пережила авіаудари