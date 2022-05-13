Російський корабель "Всеволод Бобров" був підбитий при спробі доставити на острів Зміїний систему ППО.
Про це заявив радник голови офісу президента України Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу Фейгін Live.
Він повідомив, що це судно тилового забезпечення, яке прибуло з Північного флоту РФ.
За його словами, попередні дані, які треба уточнювати, свідчать про те, що корабель не затонув, але має серйозні пошкодження.
"Ще одна Чорнобаївка - Змієбаївка. Лізуть і лізуть. Ну що ж брати цей нещасний острів розміром з чотири футбольних поля, на якому ховатися ніде", — резюмував Арестович.
Затонулі кораблі окупантів:
12 травня стало відомо про те, що росіяни втратили в Чорному морі ще один військовий корабель.
Одеська обласна військова адміністрація підтвердила, що Збройні сили України підбили російський корабель типу 23120 біля острова Зміїний.
У квітні в Чорному морі українськими ракетами "Нептун" був знищений крейсер "Москва" - флагман російського Чорноморського флоту, який наприкінці лютого прикордонники зі зміїного острова послали на "х*й".
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