Одна людина постраждала.

Вранці ворог здійснив авіаудари по місту Баштанка Миколаївської області.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"В результаті цього пошкоджені житлові будинки по вул. Сазоненка. В одному з них знаходилися люди. Ціла родина зазнала жаху від "освободітельних действий руського мира". Жінка та дочка не травмувалися, а ось батько опинився під завалами", - мовиться у дописі.

Рятувальники 7 державної пожежно-рятувальної частини 3 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Миколаївській області деблокували постраждалого.

Бригадою швидкої медичної допомоги чоловіка було доправлено до медичного закладу.

Нагадаємо, в Івано-Франківську окупанти знову били по аеропорту. Мер міста Руслан Марцінків стверджує, що окупанти б'ють по Західній Україні з метою залякати населення.

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