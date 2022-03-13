Про постраждалих або жертви поки не йдеться.

Близько 4 ранку 13 березня в Івано-Франківську оголосили повітряну тривогу, місцевих жителів просили спуститися в укриття. Також вранці були чутні сильні вибухи. Мер міста Руслан Марцінків стверджує, що стріляли по аеропорту. Окупанти б'ють по Західній Україні з метою залякати населення.

"Ранок цієї неділі у Франківську почався з вибухів. Це вже третій удар у Франківську. Вдарили по аеропорту. Щодо системи оповіщення. Будемо розслідувати чому після відбою тривоги були завдані удари", - сказав чиновник.

"Я нагадаю, що мета ворога – посіяти паніку і страх. Ворог може і буде завдавати удари в тилу України. Потрібно бути максимально уважними і обережними, коли ви чуєте повідомлення про небезпеку з офіційних джерел (від мене, від глави Військової адміністрації або з програми "Тривога"). І дотримуйтесь вказівок, які вам дають! Райони, наближені до аеропорту, я прошу про можливість переїхати", - написав Марцінків на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, під Львовом ворог здійснив авіаудар по Яворівському полігону. За попередніми даними, противник випустив вісім ракет. А у Миколаєві ворог розбомбив держпідприємство "Зоря". На цей час місцева влада встановлює масштаби пошкоджень.

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