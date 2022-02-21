Населені пункти перебувають без електрики, теплопостачання, газу та води.

На Луганщині населені пункти Врубівка та Щастя перебувають під обстрілами, а місцеві жителі – без комунікацій.

Про це у Facebook повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.

"Врубівка та Щастя під вогнем. Люди без комунікацій. Врубівка без електрики та газу. Люди перебувають в бомбосховищах. Пошкоджено житлові будинки, а також газопровід – 200 споживачів без газопостачання. Доступу до відновлення поки що немає. Обстріли не вщухають", - розповів він.

За його інформацією, у місті Щастя наразі немає води, тепла та світла.

"Російські окупанти здійснили чотири прямих потрапляння у водозабір. Також обстріл в районі РЕМ, робітники "ЛЕО" покинули свої робочі місця у зв’язку з прямою загрозою життю. Розбитий колектор тепломережі в районі КПП ТЕС. Теплозабезпечення припинено. Пошкоджена лінія 110 кВ. Організовано ремонт електропостачання", - заявив голова ОДА.

Він додав, що зафіксовано пошкодження на всіх лініях електропередач, що відходять і підходять до Луганської ТЕС.

"Станцію зупинено", - зазначив Гайдай.

Через обстріли поліція Луганської області перекрила дороги на Щастя.

"Сьогодні, 21 лютого, співробітниками поліції обмежено дорожній рух у напрямках: Петропавлівка-Щастя, Щастя-Новоайдар. Виїзд з міста Щастя не обмежено", - зазначила речник поліції Луганської області Тетяна Погукай.

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати режим припинення вогню. За минулу добу, 20 лютого, вони здійснили 80 обстрілів українських позицій, 72 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Загострення на Донбасі

18 лютого ватажки "ЛДНР" оголосили евакуацію жінок і дітей до Росії. Пізніше стало відомо, що ролики терористів пасічника і Пушилін записали за кілька днів до ескалації ситуації.

Увечері того ж дня американський президент Джо Байден заявив, що впевнений у тому, що Путін вже прийняв рішення про вторгнення в Україну найближчими днями або тижнями.

Своєю чергою бойовики звинуватили ЗСУ в провокаціях і обстрілах окупованих територій. Секретар РНБО Олексій Данилов закликав не вірити російським найманцям і в черговий раз підкреслив, що Україна не збирається наступати на окуповані території.

Державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Росія планує вторгнення в Україну найближчим часом.

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