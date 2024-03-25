Українські воїни продовжують боронити рідну землю, завдаючи окупантам втрат в живій силі та техніці.

Українські захисники продовжують знищувати російських окупантів на лінії фронту. За даними Генерального штабу, за минулу добу авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

"Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 засобах протиповітряної оборони, 3 артилерійських засобах та 1 станції РЕБ противника", - зазначили у повідомленні.

Своєю чергою впродовж минулої доби російські окупанти завдали 33 ракетних та 70 авіаційних ударів, 91 раз обстріляли з РСЗВ позиції українських військових та населені пункти. Через російські атаки, на жаль, є загиблі та постраждалі серед мирних жителів.

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Ситуація на фронті: останні новини

Аналітики ISW повідомили, що російські окупанти намагаються захопити Часів Яр, проте вони запевнили, що оточення або ж окупація найближчим часом навряче може загрожувати цьому населеному пункту.

Також за інформацією Інституту вивчення війни, російські окупанти намагаються наступати одразу на декількох напрямках фронту. Аналітики стверджують, що 24 березня тривали бої на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, а саме вони відбувалися в районі Синьківки, що на Харківщині, біля Тернів та Ямполівки й в районі Серебрянського лісництва та Білогорівки.

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