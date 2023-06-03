Це робиться для протидії очільнику Чечні Рамзана Кадирова.

ПВК "Вагнера", батальйон "Спарта", а також оперативно-тактичні бойові з'єднання "Каскад" та "Русич" ще до значних успіхів на фронті сперечаються в інформаційному просторі про найбільший вплив на суспільство та керівництво Росії.

Як йдеться у звіті ISW, дискусії про вплив різних військових підрозділів РФ на локальні просування агресора в районі Мар'їнки та Бахмута збігаються з повідомленнями про прибуття в Україну чеченських формувань.

На думку аналітиків, це пов'язано зі спробами підірвати здатність голови Чечні Рамзана Кадирова використати будь-які наступні тактичні успіхи для підвищення свого авторитету та повторного використання своїх воєнізованих формувань як основну нерегулярну наступальну силу.

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Крім того, як наголошується у звіті, нерегулярні формування РФ можуть бути обурені спробою очільника Чечні привласнити будь-який успіх після кількох місяців наступальних операцій на виснаження.

Конфлікт ПВК "Вагнера" і "Ахмата" - що відомо

Як раніше повідомляв УНІАН, депутат Держдми РФ від Чечні Адам Делімханов наїхав на очільника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.

Це сталось через заяви головного "вагнерівця" про діяльність "Ахмата". За словами "правої руки" Кадирова, нібито його бойовики виконують завдання, поставлені головнокомандувачем, тоді як ПВК зазнав великих втрат під час боїв за Бахмут. Після лідер "Вагнер" виправдався.

На думку аналітиків, "кадирівці" накинулися на Пригожина з критикою і погрозами. Кремль може використовувати кишенькову армію глави Чечні Рамзана Кадирова для дискредитації головного "вагнерівця".

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов припустив, що російське керівництво країни вважає ПВК загрозою для свого існування.

"Російські спецслужби ухвалили рішення про утилізацію ПВК, підпорядкованих окремим фінансовим структурам, як ПВК "Поток" - "Газпрому", та тих, які формуються за етнічною ознакою, тобто кадирівські підрозділи", - зауважив він.

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