З початку вторгнення в Україні ліквідовано понад 206,6 тисяч російських військових.

Минулої доби українські захисники та захисниці знищили ще близько 400 російських окупантів. Також лідквідовано десятки одиниць ворожої техніки.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загальні бойові втрати росіян з 24 лютого 2022 року орієнтовно становлять близько 206,6 тисяч осіб, з яких 400 ліквідовано минулої доби.

Крім того, за добу ворог втратив три танки (загалом 3 тис. 797), сім бойових броньованих машин (7 тис. 456), 11 артилерійських систем (3 тис. 425), три безпілотники оперативно-тактичного рівня (2 тис. 993), а також дев’ять одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (6 тис. 192) та дві одиниці спецтехніки (451).

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Не зазнали за минулу добу змін втрати ворога щодо реактивних систем залпового вогню - 574, засобів протиповітряної оборони - 329, літаків - 313, гелікоптерів - 298, крилатих ракет - 1 тис. 056 та кораблів й катерів - 18.

Ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу, російські окупанти не відмовляються від спроб повного захоплення Луганської та Донецької областей та продовжують стягувати туди більшість особового складу та техніки. Водночас, українська армія утримує позиції та завдає ворогу відчутних втрат. Так, за добу, 27 травня, підрозділи сил оборони відбили 21 ворожу атаку.

Крім того, цієї ночі під час масованої атаки дронами на Україну українські військові збили 52 із 54 випущених ворожих безпілотників "Shahed-136/131". За даними Повітряних сил ЗСУ, це була рекордна кількість дронів-камікадзе, якою росіяни атакували колись Україну.

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