У вересні ЗСУ встановили рекорд за кількістю знищених засобів ППО Росії

Вперше з початку війни за один місяць було знищено стільки російських засобів протиповітряної оборони.

У вересні Сили оборони встановили абсолютний рекорд за всю війну за кількістю знищених засобів ППО противника протягом місяця. На це звернув увагу військовий оглядач Олександр Коваленко.

Так, за наявними даними, за неповний вересень Росія втратила 76 засобів ППО. Попередній рекорд було встановлено в розпал українського контрнаступу в липні 2023 року – 73 одиниці.

"Робота Сил оборони з вистежування російських систем ППО дає свої результати, як щодо ефективності подальшого впливу на тимчасово окуповані території, так і щодо самої Росії", – зазначає Коваленко.

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Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила, за даними Генштабу ЗСУ, 1673 одиниці ППО. Як пояснює оглядач, сюди входять дуже різні системи – не тільки самохідні зенітні установки, а й елементи деяких зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційні системи.

"Таку кількість техніки російська армія вже ніколи не зможе відновити й компенсувати, а отже, повернутися до довоєнного показника закриття неба ні технічно, ні технологічно вже не зможе", – підсумував Коваленко.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, Росія має в запасі близько 1900 ракет різних типів і щомісяця може виробляти до 200 нових. За словами експерта Богдана Долінце, використовуючи менше ракет, ніж виробляється, Москва може зібрати до початку зими кілька сотень крилатих і балістичних ракет для ударів по критичній та енергетичній інфраструктурі.

Також ми розповідали, що російський бізнес змушений самостійно посилювати захист своїх підприємств від українських дронів, адже Кремль офіційно зобов’язав компанії забезпечувати протиповітряну оборону. Підприємства орендують системи ППО, створюють власні або навіть наймають охоронців і стрільців для знищення безпілотників.

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