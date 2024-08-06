Україна змінила хід морської війни. Втім, союзникам не варто думати про те, що тепер флот НАТО став застарілим.

Україна перемогла Росію в морі, не маючи військових кораблів, це стало видатним досягненням. Але це не означає, що звичайні військові кораблі застаріли – і це точно не є причиною відмовлятися від авіаносців. Про це йдеться у матеріалі ексофіцера британського флоту Тома Шарпа для The Telegraph.

Як Росія програла у морі

По-перше, Чорноморський флот РФ був серйозно обмежений через потребу діяти з баз, розташованих дуже близько до контрольованої Україною території. Севастополь і Новоросійськ знаходяться в межах досяжності арсеналу українських наземних безпілотних літальних апаратів і поставлених із заходу ракет. Більшість кораблів, знищених українськими безпілотниками та ракетами, було вражено, коли вони стояли на борту або на якорі.

По-друге, Чорне море не створює дуже великих хвиль. Швидкісний морський безпілотник теоретично швидший за корабель. Умови Чорного моря надають перевагу українцям.

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По-третє, у морській війні надзвичайно важливо мати доступ до бортового радара, який може охоплювати сотні миль моря. Радар на кораблі не може побачити низько літаючих або плаваючих предметів за його горизонтом. Росія не змогла розгорнути жоден із своїх морських патрульних літаків Туполєв-142 на ТВД – усі вони потрібні їй на Півночі, щоб гарантувати безпеку підводних човнів ядерного стримування. Росіяни втратили дорогоцінний літак радіолокаційного спостереження А-50 над Азовським морем у січні, а потім ще один глибоко в російському повітряному просторі в лютому.

Це означає, що Чорноморський флот Росії не може стежити за рухом українських безпілотників або зернових суден у західній частині Чорного моря. За наявності відповідної радіолокаційної картини з повітря Росія виявила б атаки безпілотників, щойно вони вийшли з гавані або навіть раніше, і потім їх можна було б перехопити задовго до досягнення цілей.

НАТО навряд чи реалізовуватиме такі атаки. Це одна з основних причин, чому військово-морським силам потрібні авіаносці: щоб нести радіолокаційні літаки, які є єдиним способом сканування великих просторів моря та неба. Альтернативою є авіабази на суші, але вони не можуть пересуватися, а отже є чудовими мішенями для безпілотників і ракет. В будь-якій морській війні може не бути жодної доступної сухопутної бази.

По-четверте, Чорноморський флот ігнорує один з основних принципів морського маневру - ешелоновану оборону. Будь-яке морське оперативне угруповання або інший важливий ресурс повинен мати всі три рівні:

зовнішній рівень, який забезпечують дружні винищувачі;

середній рівень – важкі ракети протиповітряної оборони;

внутрішній рівень – засоби ближнього захисту на кожному кораблі.

Чорноморський флот принаймні теоретично мав усе це, коли почалася велика війна, хоча його винищувачі були і є наземного базування. Але росіяни не об’єднують війська, щоб захистити свої військово-морські ресурси. Минулого року Севастополь захищав лише середній шар: його зняв український спецназ, а базу потрощили крилаті ракети Storm Shadow/SCALP. Слід зазначити, до речі, що незважаючи на всі розмови про безпілотники, більшість кораблів, які втратили росіяни, насправді були знищені сучасними західними ракетами.

Іноді ефективних шарів взагалі немає. Це свідчить про те, що російський флагман "Москва" , який мав мати два рівні захисту лише з її власної зброї, був уражений, а потім потоплений лише двома основними дозвуковими ракетами.

Є п’ятий фактор – Конвенція Монтре 1936 року , яка дає Туреччині право контролювати те, що входить і виходить з Босфору. Це означає, що Росія не може замінити втрачені кораблі чи залучити підкріплення. Україна теж не може.

"Країна без флоту"

Україну люблять називати "країною без флоту". Насправді зараз у неї є невеликий флот військових кораблів, подарованих союзниками або куплених на іноземних верфях, але, як і більшості військово-морських сил Росії, їх не пропускають через Босфор і вони не можуть приєднатися до бою. Це ще одна аномалія, характерна для цієї війни.

Інша проблема росіян полягає в тому, що вони не готові: але військово-морські сили НАТО, які десятиліттями вели операції в Перській затоці, готові. Іран розпочав перехід від "звичайних" до "асиметричних" надводних сил наприкінці 80-х років. З тих пір ВМС НАТО вправлялися проти зграї швидких штурмових кораблів і низькоповільних літаків. Це непогано виходить. Від дронів легше захищатися, ніж від пілотованих човнів і літаків, адже їх спочатку треба виявити.

Все це не применшує постійно зростаючу важливість безпілотників усіх типів. Існує жвава дискусія як у наземній, так і в повітряній сферах саме про те, як їх слід використовувати на досвіді України.

Безсумнівно, безпілотники важливі з міркувань ефективності, летальності та вартості. Королівський військово-морський флот найяскравіше і найкраще дивиться на це питання. США так само старанно працюють над цим і, неминуче, покращують ресурси. Нещодавно вони заявили, що до 2030 року всі морські переміщення без участі людей здійснюватимуться системами без екіпажу. Однак на даний момент передача знань між ними та Україною відбувається в режимі реального часу.

Шарп зазначив, що команда "розробників" ВМС не буде повідомляти своїм товаришам із "звичайного" ВМС, що дрони збираються позбавити їх роботи. Йдеться про додаткові переваги для ВМС. Вразливість військових кораблів завжди викликала дискусії. Дедалі швидші ракети, більші торпеди, численні швидкісні штурмові кораблі, а тепер бомби Quicksink і зграї дронів ставлять кораблі у ще більш вразливе становище. Це гра у "котики-мишки".

"Будь-хто, хто припускає, що успіх України з наземними ударними безпілотниками змінить природу морської війни та/або зробить флот застарілим, або не розуміє особливостей Чорного моря, загальних рис морської війни… або насправді хоче бюджет ВМС. Те саме стосується багатьох критиків авіаносців", - підсумував Шарп.

Росія копіює українські морські дрони - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Україна значно випереджає Росію у розвитку морських безпілотних систем. Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов зазначив, що росіяни збирають та вивчають уламки українських дронів після кожної "морської" операції, намагаючись відтворити їх.

Напередодні польський журнал "Political Science and Security Studies Journal" провів дослідження, в якому виявив, що український дрон Magura V5 знищив найбільшу кількість кораблів ворога за час повномасштабного вторгнення РФ.

Раніше в ГУР анонсували нові сюрпризи для окупантів, пов'язані з українськими надводними дронами Magura V5.

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