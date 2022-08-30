Найбільше втрат ворог зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.

За добу боїв українська армія ліквідувала близько 450 російських загарбників, всього втрати РФ у повномасштабній війні складають вже 47 550 знищених.

Про це йдеться у новому зведенні Генштабу.

Протягом понеділка ЗСУ знищили також 7 одиниць танків, 19 одиниць артилерійських систем, 3 РСЗВ, 2 системи ППО, 1 гелікоптер, 3 ворожих БПЛА, 29 одиниць автотехніки й автоцистерн, ще дві одиниці спеціальної техніки

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Найбільше втрат ворог зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.

Дані уточнюються.

Війна в Україні: актуальні дані

29 серпня в командуванні ЗСУ офіційно заявили про початок контрнаступу військових в Херсонській області. Просування українських сил супроводжується руйнуванням логістики росіян на окупованих територіях.

Україна тримає в тиші успіхи з деокупації районів, а Росія заявляє, що контрнаступ ЗСУ було придушено в той же день ввечері.

Станом на 30 серпня ЗСУ відбили атаки ворога на п'яти напрямках – на Харківському, Слов'янському, Бахмутському, Авдіївському та Південнобузькому. На деяких ділянках під Авдіївкою тривають артилерійські обстріли.

Разом з початком контрнаступу ЗСУ Росія знову вдарила по цивільних в Миколаєві. Вранці, 30 серпня, противник вдарив по Запоріжжю.

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