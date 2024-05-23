Знищено дві пускові установки ЗРК С-300/400.

Українські військові завдали успішних ударів по російських позиціях протиповітряної оборони у Донецькій області.

Про це пише Telegram-канал "Досье шпиона". За його даними, вчора вдень було завдано успішного удару по позиціях в районі аеродрому Моспине, що знаходиться в окупованій частині Донецької області. В атаці задіяли п'ять балістичних ракет ATACMS.

Внаслідок атаки було знищено дві пускові установки зенітно-ракетних комплексів С-300/400, пункт управління та радіолокаційну станцію "96Л6Е". Також пошкодження отримала ще одна пускова установка ЗРК С-300/400. За даними каналу, серед особового складу втрат не було.

Втрати Росії у війні: останні новини

За останніми даними Генерального штабу Збройних сил України, від початку великого вторгнення російська окупаційна армія втратила вже близько 497 700 солдатів. Лише 1330 з них - за останню добу.

Також загарбники залишилися без 814 засобів протиповітряної оборони, 12900 артилерійських систем, 1077 реактивних систем залпового вогню, 356 літаків, 326 гелікоптерів, 27 кораблів та катерів, а також 1 підводного човна.

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