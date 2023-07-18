Авіація сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.

Минулої доби ЗСУ потужно вдарили по окупантах, в результаті уражено, зокрема, 27 артилерійських засобів, дев’ять БПЛА та два "Солнцепьоки", повідомляє Генштаб у ранковому зведенні.

"Сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового ракетного та удару іранськими ударними БпЛА типу "Shahed". Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Також протягом минулої доби ворог завдав 5 ракетних ударів із ЗРК С-300, понад 40 авіаційних ударів та здійснив близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок цих атак є загиблі та поранені серед дітей та цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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У Генштабі підкреслюють, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Водночас авіація сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Також було знищено три ударних БпЛА противника типу "Шахед-136" та шість розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили район зосередження живої сили противника, дві важких вогнеметні системи залпового вогню ТОС-1А "Солнцепьок", 27 артилерійських засобів на вогневих позиціях, склад боєприпасів та станцію РЕБ окупантів", - йдеться у повідомленні.

Останні втрати окупантів

З початку вторгнення російські втрати в живій силі вже склали орієнтовно 238 300 осіб.

Також за увесь час знищено зокроема, понад 4,5 тисячі артсистем, понад 3800 безпілотників, понад 4100 танків.

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