За добу на сході України були десятки боїв, зазначили у Генштабі.

У понеділок, 17 липня, російські загарбники пішли у наступ на Куп’янському напрямку, захисники України тримають оборону стійко.

Упродовж доби супротивник марно намагався наступати західніше села Лиман Перший Харківської області, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у своєму ранковому зведенні у вівторок, 18 липня.

На Куп’янському напрямку супротивник також з мінометів та артилерії бив по населених пунктах Куп’янськ, Кислівка, Дворічна, Западне й Новомлинськ. Крім того, окупанти здійснили авіаудари в районах Котлярівки й Кислівки.

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У Генштабі додали, що загарбники також продовжили зосереджувати зусилля на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. На цих напрямах і на Куп’янському загалом за добу було 36 боїв з ворогами.

На Мар’їнському напрямку наші воїни успішно стримують спроби наступу росіян біля Красногорівки та Мар’їнки. На Авдіївському напрямку супротивник під прикриттям авіації здійснював атаки в районі Авдіївки, але наші воїни їх відбили.

На Лиманському напрямку окупанти намагалися наступати східніше Веселого й у районі західніше Діброви, але не мали успіхів.

На Бахмутському напрямку ворог під щільним вогнем артилерії та авіації здійснював атаки біля Іванівського, південно-східніше Богданівки, у районі Міньківки й південно-східніше Оріхово-Василівки. Захисники нашої країни ворожі атаки успішно відбили.

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Росіяни вже давно марно намагаються рухатися вперед на Донбасі. 17 липня командувач Сухопутних військ армії України генерал-полковник Олександр Сирський написав, що ворог перейшов у наступ на Куп'янському напрямку.

За відомостями спікера Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, на Лимано-Куп'янському напрямку Росія зосередила дуже потужне угрупування - понад 100 тисяч солдатів та багато техніки, зокрема, 370 реактивних систем залпового вогню.

Варто зазначити, що на українській землі супротивник вже зазнав колосальних втрат - ліквідовані 238 300 загарбників та 685 одиниць РСЗВ.

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