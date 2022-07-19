Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.

Стало відомо про нові втрати ворога. РФ продовжує втрачати своїх військових, ЗСУ відправили до пекла ще 100 окупантів, які прийшли на нашу землю з війною.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, загальні бойові втрати противника з 24 лютого орієнтовно склали:

особового состава - близько 38 тис. 550 осіб (150 за добу),

1 тис. 691 танк (4 за добу),

3 тис. 892 (6 за добу) бойових броньованих машин,

851 (2 за добу) артилерійських систем,

248 РСЗВ,

113 засобів ППО,

220 літаків,

188 гелікоптерів,

693 БпЛА оперативно-тактичного рівня (3 за добу),

167 крилатих ракет (1 за добу),

15 кораблів/катерів,

2 тис. 767 (14 за добу) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн,

70 (2 за добу) одиниць спецтехніки.

Зазначається, що найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Краматорському напрямку.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Росії важко підтримувати наступ, окупанти розриваються між Донбасом та Херсоном.

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