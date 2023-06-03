Ліквідовано, зокрема, безпілотники-шпигуни супротивника, зазначив Генштаб ЗСУ.

Упродовж доби українська артилерія та ракетні війська уразили три склади боєприпасів російських загарбників, один зенітно-ракетний комплекс та ворожий пункт управлінняю

Наші воїни ліквідували три дрони-шпигуни окупантів, повідомив у суботу увечері, 3 червня, Генеральний штаб Збройних сил України у своєму зведенні. "Авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу", - зазначили у Генштабі.

Відео дня

Ситуація на фронті в Україні - сьогодні це варто знати

Вранці 3 червня Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни продовжують намагатися повністю окупувати Донбас, за добу відбулося 29 боїв.

Супротивники зазнають величезних втрат на нашій землі. Загальні втрати росіян вже становлять приблизно 209 470 ворогів. Також знищено, зокрема, 3 165 ворожих безпілотників оперативно-тактичного рівня та 342 засоби протиповітряної оборони.

Вас також можуть зацікавити новини: