Успіху вдалось досягти, тому що росіяни не виявили накопичення та підхід основних сил захисників.

Звільнення Вовчанського агрегатного заводу у Харківській області звужує зону контролю окупантів й дає змогу ЗСУ створити плацдарм для подальшого наступу та остаточного звільнення всього міста.

Як розповів командир підрозділу "Стугна" у складі Спецпідрозділу Тимура ГУР Дмитро на псевдо "Лінукс" в інтерв'ю LIGA.net, це також покращує логістику та полегшує виконання завдань.

За словами командира, різні підрозділи ЗСУ проводили розвідку боєм та заходили та територію заводу. Сам план план і початок зачистки сформували тільки на початку вересня. Успіху вдалось досягти, тому що росіяни не виявили накопичення та підхід основних сил захисників. Бійці, які виконували завдання кілька тижнів, перебували у надзвичайно складних умовах з обмеженими ресурсами.

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"Найбільша проблема для повного зачищення заводу – це підвали та бункери. Там супротивники могли тримати оборону", - розповів "Лінукс".

На його думку, за всю історію російсько-української війни навряд можна знайти подібні випадки захоплення обʼєкта такої складності за такий короткий термін. Однією з головних проблем було обмежене використання артилерії.

"Близькість будівель і перебування наших і ворожих сил не дозволяла використовувати артилерію повною мірою через ризик дружнього вогню. Хоча росіян це ніяк не зупиняло, і вони били як по наших силах, так і по своїх", - пояснив командир.

Проблем додала також складна логістика і відрізаність річкою Вовча. Це унеможливило залучення бронетехніки.

"Левова частина тягаря впала на плечі наших піхотних підрозділів, які самі затягували вибухівку і "розбирали" будівлі, в яких знаходились вороги", - зазначив "Лінукс".

Звільнення Вовчанського агрегатного заводу

24 вересня 2024 року стало відомо про повне звільнення території Вовчанського агрегатного заводу.

Операцію провели спеціальні групи ГУР: "Стугна", "Парагон", "Юнгер", БДК, "Терор". Відомо, що бійці здійснювали системну зачистку 30 будівель заводу, постійно вступаючи в контактні бої з противником в умовах щільної забудови. Їм навіть доводилося вступати у рукопашний бій із противником.

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