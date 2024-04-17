Машину ліквідовано на аеродромі у російській Самарі.

У російській Самарі знищено гелікоптер Мі-8, яким окупанти перевозили зброю та особовий склад для війни в Україні. Про це повідомляє Головне управління розвідки.

"17 квітня 2024 року на аеродромі "Кряж" у місті Самара знищено транспортний вертоліт Мі-8. Агресор використовував вказаний гелікоптер у війні проти України для перевезення зброї та особового складу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вартість вертольота такого типу може становити від 10 до 15 мільйонів доларів.

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Як повідомляв УНІАН, Вночі на аеродромі в окупованому Джанкої в Криму лунали потужні вибухи. Відомо, що на території цього аеродрому розташовувався 39-й вертолітний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС і ППО Південного військового округу. Також, імовірно, там дислокувалися три авіаційні ескадрильї на Мі-8, Мі-35М, Мі-28 і Ка-52.

Коментуючи це, військовий аналітик Сергій Грабський зауважив, що на тому аеродромі базуються в основному гелікоптери, але, крім техніки, на аеродромах є склади із забезпеченням. Тому серія вибухів, яка розпочалася там ще до оголошення повітряної тривоги, може означати, що "цей удар було нанесено дуже влучно".

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