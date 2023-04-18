У Генеральному штабі зазначили, що на Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються.

Українські військові у понеділок, 17 квітня, відбили понад 70 ворожих атак. Росіяни продовжують намагатися вести наступ на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

"Протягом доби на зазначених ділянках фронту відбито понад 70 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар'їнка", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Під обстрілами окупантів опинилися населені пункти Соснівка, Попівка та Іскрисківщина Сумської області, а також Окоп, Байрак, Вовчанськ, Охримівка та Нестерно в Харківській області.

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На Куп'янському напрямку росіяни спробували вести наступ поблизу Синьківки, але безуспішно. Ворожих обстрілів зазнали Тополі, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна та Західне Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі на північ від спірного, успіху не мав. Під артилерійський вогонь потрапили Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Іванівка та Спірне в Донецькій області.

На Бахмутському напрямку не припиняються бої за місто Бахмут. В районі населених пунктів Іванівське та Предтечине противник вів безуспішні наступальні дії. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Миньківка, Оріхове-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Новодмитрівка, Плещіївка, Щербинівка та Торецьк Донецької області.

На Авдіївському напрямку невдалі спроби наступу росіян зафіксовані в районах Новокалинового, Північного та Первомайського Донецької області. Окупанти обстріляли, зокрема, Керамік, Новокалинове, Бердичі, Авдіївку, Тоненьке, Нетайлове, Первомайське та Карлівку.

На Мар'їнському напрямку відбито численні ворожі атаки в районі Мар'їнки. Водночас, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Перемога та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку загарбники обстріляли населені пункти Шахтарське, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Нескучне, Золота Нива, Пречистівка та Вугледар.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Протягом доби здійснив понад 40 обстрілів населених пунктів - Времівка, Новопіль Донецької області; Малинівка, Красне, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів Запорізької області; Нікополь на Дніпропетровщині; Золота Балка, Берислав, Львівське, Іванівка, Микільське, Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

Ситуація на фронті станом на 17 квітня - що відомо

До вечора 17 квітня в Генштабі ЗСУ повідомили, що захисники України відбили понад 50 атак армії РФ. При цьому найгарячішими напрямок залишаються Куп'янське, Лиманське, Бахмутське, Авдіївське та Мар'їнське.

У свою чергу аналітики Інституту вивчення війни відзначили, що росіяни турбуються через підготовлюваний контрнаступ української армії і готуються зроняться на Херсонському та Запорізькому напрямках.

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