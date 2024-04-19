Россела Бентлі викрали російські військові, а через 10 днів його оголосили вбитим.

У Донецьку вбито громадянина США Рассела Бентлі, який з 2014 року воював за бойовиків "ДНР". На початку квітня його затримали російські військові і відвезли в невідомому напрямку.

Факт смерті американця без подробиць підтвердила головний редактор російського пропагандистського телеканала RT Маргарита Симоньян.

"Рассел Бентлі, він же "Техас", реальний американець, реально з Техасу, загинув у Донецьку. Воював там за наших", - написала вона у своєму Телеграм.

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Місцева дружина американця, Людмила, раніше заявляла, що її чоловіка затримали військовослужбовці одного з підрозділів російської армії.

"Мого чоловіка взяли і продовжують незаконно утримувати військові, танкісти, з 5-ї бригади. Рассел був жорстко затриманий 8 квітня 2024 р. приблизно між 16:20 і 17:00 в районі Автобази в Петровському районі Донецька", - написала вона в телеграм-каналі Рассела Бентлі ще 15 квітня.

Про те, що Бентлі затримали "особи у військовій формі", заявив і керівник російської медіакомпанії "Русский Час" Олександр Коробко.

12 квітня "поліція ДНР" заявила, що веде пошуки зниклого американця, який "пішов у невідомому напрямку".

Колишній польовий командир бойовиків "ДНР" Олександр Ходаковський опублікував у своєму телеграм-каналі пост, присвячений смерті Бентлі.

"Військове відомство має показати, що воно вміє не тільки нагадувати про відповідальність за дискредитацію, а й наводити лад у своєму господарстві", - написав Ходаковський, коментуючи смерть американця.

Однак незабаром він видалив свою публікацію, мабуть, таки злякавшись "відповідальності за дискредитацію".

Хто такий Рассел Бентлі

Бентлі народився 1960 року в США і майже все життя прожив у Техасі. У 2014 році він приїхав на окупований Донбас, де приєднався до підтримуваних Росією терористів угруповання "ДНР".

За даними американського видання Texas Monthly, у минулому Бентлі був військовим інженером, виступав за легалізацію марихуани, його визнали винним у контрабанді та продажі наркотиків у США і він переховувався від правосуддя.

Приїхавши на Донбас, Бентлі встиг трохи повоювати за терористів, але потім перекваліфікувався на пропагандиста. Він багато й охоче роздавав інтерв'ю російським ЗМІ, розповідаючи, як він зневажає Америку, любить комунізм і Росію. При цьому він вів у соцмережах активну проросійську пропаганду, адресовану американській аудиторії.

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