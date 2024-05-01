Єдине, що вміє робити, ворог - нищити інфраструктуру й тероризувати мирних людей, зазначив очільник Куп'янської міської військової адміністрації.

Триває повномасштабна війна в Україні, і російські загарбники поновили наступ на Куп'янському напрямку.

Супротивники намагаються штурмувати позиції Збройних сил України, "щоб знайти слабке місце й вийти на ті рубежі, які визначило їм їхнє командування", але у них здебільшого нічого не вдається, і вони втрачають живу силу й техніку, розповів керівник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін в ефірі каналу "Еспресо". "Ситуація важка. Ворог поновив наступальні дії на Куп'янському напрямку, активізувавши ці дії…", - сказав він.

За словами чиновника, єдине, що вміють робити росіяни - нищити критичну та цивільну інфраструктуру та тероризувати мирне населення. Беседін додав, що у місті Куп'янськ (Харківська область), який знаходиться за сім кілометрів від лінії фронту, люди забезпечені гуманітарною допомогою, з обласним центром є сполучення.

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"Життя на Куп'янщині не зупиняється. Критична інфраструктура працює в штатному режимі. Електропостачання, газопостачання, водопостачання, інтернет, мобільний зв'язок - все є. Працює соціальна інфраструктура…", - розповів очільник МВА.

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Варто зазначити, що росіяни вже тривалий час намагаються рухатися вперед на Куп’янському напрямку й отримують гідну відсіч від Сил оборони України. Військовий аналітик Денис Попович говорив, що для російських загарбників Куп'янська дуже важливий з погляду логістики.

Вранці 1 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що упродовж минулої доби загарбники на Куп’янському напрямку шість разів марно атакували наших воїнів біля низки населених пунктів.

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