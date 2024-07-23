За словами військового, "орків все ж таки ще на кілька років такої війни вистачить".

Людський ресурс російських окупантів може закінчитися, але не скоро, а ось озброєнь у росіян вже бракує. Таку думку в інтерв’ю Укрінформу висловив ветеран АТО, колишній штурмовик батальйону "Айдар", директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

За його словами, на початку війни українські військові помилялися, вважаючи, що необхідно знищувати максимальну кількість особового складу ворога.

"А вийшло - 100, 200, 300, 400, 500 тисяч - їм по барабану – не закінчуються. І головне – суспільству їхньому це виявилося реально пофіг. Вони ж не масквічєй з офісу набирають, розумієте? А ми про Росію судили саме по Москві та Пітеру. А виявилося, страшне чорне замкад'є, за московською кільцевою дорогою, воно абсолютно інше. Воно інше і по якості життя, і, відповідно, по її цінності", - зазначив Дикий. Відео дня

При цьому він прогнозує, що російська армія вже пройшла пік своєї могутності.

"Нам буде достатньо того, що "залізо" закінчиться раніше. Орків все ж таки ще на кілька років такої війни вистачить. А от заліза у них вже не на кілька років. ... Тобто реально в них є ще запас м'яса. А от коли м'ясо лишиться без "заліза" - усе, воно беззахисне", - каже експерт.

Він також згадав слова одного з українських спецпризначенців, який нещодавно сказав йому: "Це вперше за весь цей час мені орків стало навіть трохи шкода".

"Каже, вони всі геть "зелені", одразу з "учебки", для більшості це перший бій — і він же останній. І головне, що це стосується навіть лейтенантів, офіцерів. Співвідношення втрат — один до восьми, і то це переважно за рахунок того, що в перші дні наші прикордонники зазнали серйозних втрат, бо їх застали зненацька. А в ГУРівських підрозділих втрати взагалі мінімальні. От він і пояснює, що спецпризначенцям воювати з таким противником просто незручно, вони ж на бої з професіоналами орієнтовані", - розповів Дикий.

Експерт підкреслив, що мобілізаційний ресурс у росіян великий, "але кількість не заміняє якість".

"Їхня армія очевидно деградує. Це вже не просто те, що ми називаємо "гарматним м’ясом", бо м’ясо ж теж буває різних сортів. ... Також їхнє слабке місце – це протиповітряна оборона. Всього ППО РФ вистачило на Москву, на лінію фронту, яка справді насичена дуже густо, і на півострів Крим. До речі, з Кримом цікаво насправді. Крим перетворився на нову Чорнобаївку для їхнього ППО. Воно туди приїжджає помирати", - резюмував Дикий.

Ситуація на фронті - останні новини

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко в ефірі телемарафону розповів, на скільки росіянам вистачить власних артсистем та танків. За його словами, у Росії власних артилерійських систем вистачить ще надовго, інша мова – танки та певні літаки, які ворог регулярно втрачає на фронті.

Як сказав експерт, "там залишилося максимум пів року компенсації та з дуже сумнівною ремонтною придатністю".

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