Це означає, що жінки та чоловіки, які проживали з військовими без реєстрації шлюбу, теж матимуть право на допомогу.

Кабінет Міністрів України оновив порядок призначення та виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовців та поліцейських. Про це заявив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема Кабмін розширив перелік категорій громадян, які будуть мати право отримати одноразову грошову допомогу, а саме:

жінки та чоловіки, які проживали з військовослужбовцем чи військовослужбовицею без реєстрації шлюбу;

онуки загиблого військовослужбовця, за умови, що їхні батьки померли;

діти, які народжені після загибелі військовослужбовця.

Крім того, у Кабінеті міністрів закріпили заборону на відмову від призначення та отримання одноразової грошової допомоги від імені неповнолітніх дітей, а також недієздатних людей. Також було доповнено список випадків, за яких виплата одноразової допомоги не здійснюється.

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Виплати в разі загибелі військовослужбовця

Рідні військового, який загинув на війні з 24 лютого 2022 року, можуть отримати від держави одноразову виплату у розмірі 15 млн грн. Аналогічна сума передбачені у разі смерті військового протягом року після поранення, яке він отримав на фронті.

Відомо, що грошову допомогу розподіляють рівними частинами між усіма членами родини загиблого бійця. Якщо один з отримувачів допомоги відмовився від своєї частини, то ця сума розподіляється порівну між іншими членами сім'ї.

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Як писав УНІАН, у червні працюючі пенсіонери зможуть отримати підвищені виплати. Для цього не потрібно звертатися до Пенсійного фонду для перерахунку.

Також повідомлялось, що певні категорії зможуть отримувати фінансову допомогу. Зокрема йдеться про родин з дітьми з вразливих категорій, які евакуюються з Харківщини і Сумщини.

"Через постійні обстріли та бомбардування прифронтових територій Сумщини і Харківщини місцева влада евакуює мешканців цих регіонів. З найбільшими труднощами і морального, і фінансового характеру стикаються сім'ї з вразливих категорій, тобто ті, які мають у складі дітей чи осіб з інвалідністю, є багатодітними, малозабезпеченими", - йдеться у пресслужбі Мінцсоцполітики.

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