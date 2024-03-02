За словами Леона Панетти, якщо не зупинити Путіна в Україні, він продовжить свою агресію не лише проти Грузії, а й проти інших країн-членів НАТО.

Немає сумнівів у тому, що якщо президент Росії Володимир Путін досягне успіху в Україні, наступною мішенню стане Грузія. Про це в інтерв'ю Голосу Америки сказав колишній міністр оборони США та екс-директор ЦРУ Леон Панетта.

За його словами, якщо не зупинити Путіна в Україні, він продовжить свою агресію не лише проти Грузії, а й проти інших країн-членів НАТО, які межують із Росією.

"Тому абсолютно важливо, щоб США спробували працювати з Грузією для забезпечення її безпеки", - сказав Панетта.

Він зазначив, що головна мета Путіна – підірвати демократію у США, а також підірвати демократію в інших країнах.

"Це його головна мета і очевидно, що для захисту нашої національної безпеки ми маємо зробити так, щоб Путіну не вдалося здійснити свої наміри", - заявив Панетта.

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За даними Генштабу ЗСУ, окрім цього бойова авіація атакувала 8 районів зосередження сил окупантів.

Також УНІАН повідомляв, що в Одесі під завалами знайшли тіла матері з немовлям.

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