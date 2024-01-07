За словами голови МЗС країни Йоко Камікави, Японія "сповнена рішучості підтримувати Україну, щоб в Україні знову запанував мир".

Уряд Японії надає Україні 37 млн доларів для закупівлі систем для виявлення безпілотників. Про це у Києві під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою повідомила голова японського зовнішньополітичного відомства Йоко Камікава.

Вона засудила триваючі ракетні та безпілотні атаки РФ по Україні і висловила свою повагу мужності українського народу, "який так довго обороняється проти російської агресії".

"Японія сповнена рішучості підтримувати Україну, щоб в Україні знову запанував мир. ... В рамках нашої підтримки Японія нещодавно вирішила внести 37 млн доларів до трастового фонду НАТО, щоб забезпечити систему виявлення безпілотних літальних апаратів", - сказала Камікава.

Крім того, вона розповіла про надання Японією Україні 5 мобільних газотурбінних генераторів та 7 трансформаторів.

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Російський доброволець з позивним "Цезар" різко звернувся до західних країн, закликавши їх надати ЗСУ всю необхідну зброю для перемоги над агресором, щоб не допустити поширення війни далі. За його словами, якщо партнери сьогодні не допоможуть Україні озброєнням, завтра вони будуть "за це платити своєю кров'ю".

До цього УНІАН інформував, що США незабаром не зможуть забезпечувати Patriot в Україні ракетами. Про це написало видання The New York Times.

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