За словами президента, для відповідних переговорів залучені всі в світі, хто може бути найбільш впливовими посередниками.

Зараз йдуть дуже складні переговори щодо наступного етапу евакуаційної місії із заводу "Азовсталь" в Маріуполі.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

"Не припиняємо спроб врятувати з Маріуполя і "Азовсталі" всіх наших людей. Зараз йдуть дуже складні переговори про наступний етап евакуаційної місії - вивезення важкопоранених, медиків. Йдеться про велику кількість людей. Звичайно, робимо все, щоб евакуювати й всіх інших, кожного нашого захисника і захисницю", - сказав глава держави.

За його словами, для відповідних переговорів залучені всі у світі, хто може бути найбільш впливовими посередниками.

Ситуація на "Азовсталі":

Після евакуації цивільних з катакомб "Азовсталі" в Маріуполі російські війська не зупиняють спроб захопити завод, на якому ведуть оборону українські воїни. Окупанти наносять ракетно-бомбові удари по території заводу і за допомогою артилерії та танків проводять штурмові дії.

11 травня віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук повідомила, що на території "Азовсталі" можуть перебувати ще близько тисячі бійців, половина з них - тяжкопоранені.

13 травня Зеленський повідомив, що Україна пропонує Росії різні механізми вивезення з заводу "Азовсталь" українських бійців, з президентом РФ Володимиром Путіним про це говоритиме президент Фінляндії. Йдеться про порятунок живих і вивезення тіл загиблих.

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