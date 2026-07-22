'Маємо спільну позицію': Хмара обговорив із Драпатим перші кроки у співпраці

Це підтримка фронту, посилення підтримки партнерів, максимальне перенесення війни на землю агресора.

Тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони України Євгеній Хмара погодив перші кроки щодо співпраці з новим головнокомандувачем Збройних сил Михайлом Драпатим. Зокрема, Україна буде продовжувати ударний та технологічний тиск на Росію всіма засобами.

Про це повідомила прес-служба Міноборони.

"Проговорив це з головнокомандувачем ЗСУ генерал-майором Михайлом Драпатим. Впевнений у генерал-майорі Драпатому, якого мав честь учора номінувати на посаду головнокомандувача. Домовилися бути чесними один з одним, усі розбіжності вирішувати в інтересах українських воїнів. Спільно зможемо виконати доручення президента та забезпечити умови для максимальної ефективності наших Сил оборони", - заявив він.

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За словами Хмари, командири бригад та корпусів озвучили конкретні виклики, які стоять перед Силами оборони сьогодні.

"Перші наші кроки – підтримати фронт, посилити підтримку партнерів, максимально переносити війну на землю агресора. Для цього забезпечимо стабільний та гнучкий доступ бойових частин до ефективних засобів, зокрема далекобійних, розвиток технологій та асиметричних рішень. Ціль незмінна – технологічна перевага нашої армії над російським ворогом та максимальне збереження життя людей за рахунок технологічних змін", - зауважив в.о. міністра.

Також він наголосив на необхідності масштабувати те, в чому вже ефективні: deep strike та middle strike, НРК та інші рішення, які зберігають життя воїнів та ефективніше знищують противника.

"Також обговорили з головнокомандувачем бачення майбутнього. Маємо спільну позицію щодо розвитку Сил оборони України. Президент підтримав наше бачення. Працюємо над стратегією – практичними кроками, як завершити війну на умовах України та примусити Росію до довгострокового миру", - підсумував Хмара.

Призначення нового головкома – що відомо

Як повідомляв УНІАН, 21 липня Володимир Зеленський призначив командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-майора Михайла Драпатого Головнокомандувачем ЗСУ замість Олександра Сирського.

Водночас, новим начальником Генерального штабу Збройних сил України став генерал-майор Ігор Скибюк.

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