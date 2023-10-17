Біля Бахмуту Сили оборони продовжують витісняти російських окупантів.

В ЗСУ пояснили, що діється на найгарячіших точках на східній ділянці фронту - біля Бахмута, Куп'янська тощо.

Начальник прес-служби Східного угруповання військ Збройних сил України Ілля Євлаш розповів про останні зміни в ефірі інформаційного марафону "Єдині новини".

"На південному напрямку поблизу Бахмуту ми продовжуємо свої наступальні дії. Окупанти вже у своїх Z-каналах починають істерити про те, що їм доводиться втрачати свої позиції на південь від Бахмуту, що обстановка для них там максимально складна і не зручна. З тієї інформації, яку вони поширюють, вони вже починають відходити до траси Бахмут-Горлівка і збираються закріплятися там", - сказав Євлаш.

Проте, за його словами, російські загарбники змогли замінувати у тій місцевості територію - нині там досить великі мінно-вибухові поля.

"Зараз, на деяких ділянках, ми вже зайшли за залізницю (поблизу Кліщіївки - УНІАН), закріпилися там і продовжуємо наносити вогневе ураження по противнику. Звичайно, що зараз з настанням цієї осінньої погоди, через роздоріжжя, трохи складніше це усе буде здійснювати. Проте, нічого не зупинить те, час чого настав", - сказав Євлаш.

Також він розповів, що обстановка навколо Курдюмівки напружена.

"Противник там намагається контратакувати. Намагається підтягувати свої резерви, і зокрема, різних підрозділів як окремі мотострілецькі батальйони та полки. Також у нього є парашутно-десантні підрозділи, частини "Шторм Z" і бойовий армійський резерв", - повідомив Євлаш.

За його словами, ворог не бажає так просто відступати. "Його женуть на м'ясо і змушують наступати, оскільки, якщо він відмовиться від виконання поставлених там завдань, то розуміє, що буде знищений, або жорстоко забитий чи покараний своїми ж військами", - підкреслив Євлаш.

Він додав, що ворог збирає останні резерви.

"Вже ми бачимо, що підтягують різні зразки озброєння, у тому числі, які вони ще не впровадили - новітні, це і нові БТР. Вони намагаються латати за рахунок цього свої дірки", - відзначив Євлаш.

Окрім того, він розповів про ситуацію на Куп'янському і Лиманському напрямках.

"Ворогу складно вести одразу такий маштабний наступ на різних ділянках фронту як у нашій смузі відповідальності, так і на Таврійському напрямку. Проте, одразу на Лиманському і Куп'янському напрямку, отримавши по зубах, ворогу складно розпорошувати зусилля", - сказав Євлаш.

У цьому зв'язку, окупанти вирішили зосередити зусилля на найважливішій для себе цілі.

"А саме, встигнути до настання холодів здобути собі вигідні позиції і спробувати максимально просунутися до Куп'янська. Проте, так просто йому це не вдасться, оскільки протягом довгого часу ми обладнували там інженерні позиції, робили мінно-вибухові загородження, і противник вже наражається на них та відчуває потужність наших укріпрайонів на цьому напрямку", - наголосив Євлаш.

При цьому, за минулу добу ворог 687 разів обстрілював українські позиції на цьому напрямку. Вчора було ліквідовано 163 окупанти і уражено 24 зразки ворожого озброєння і військової техніки.

Як сказав Євлаш, зараз дещо зменшилася інтенсивність бойових дій, оскільки розпочинаються сезони дощів, і проводити наступальні операції значно складніше для РФ.

Окупанти намагаються оточити Авдіївку

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку, протягом доби українські війська відбили понад 10 атак ворога.

За словами військового експерта Романа Світана, це місто стало для росіян "другим Бахмутом" за кількістю втрат. Для подолання авдіївського гарнізону керівництво РФ вже пожертвувало тисячами солдатів.

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