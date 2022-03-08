Сухопутні війська повністю контролюють територію Харкова, оборона постійно укріплюється, запевнив голова ОВА

Сухопутні війська України повністю контролюють територію Харкова, оборона постійно укріплюється.

Про це заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У Харкові зараз не зафіксовано діяльності жодних диверсійно-розвідувальних груп, лише поодинокі випадки... Наші сухопутні війська повністю контролюють територію Харкова, наша оборона стоїть на місці, постійно укріплюється. Якщо аналізувати останню добу, то всі намагання ворога потрапити до Харкова чи прорвати оборону були ліквідовані і припинені ще на їх початку", - зазначив він.

За словами Синєгубова, це були невеликі групи техніки.

"Ми розуміємо, що наразі вже наступальні штурмові війська РФ вже вичерпані і наразі наші військові не спостерігають активності", - підкреслив він.

Однак, ворог продовжує здійснювати авіаційні та ракетно-бомбові удари по житлових масивах та критичній інфраструктурі.

"У нас було декілька влучань у наше обленерго, де знаходяться основні підстанції. І якби ми не ліквідували вчасно пожежу, то без світла залишилося би більш ніж половина Харкова. Ворог також намагався потрапити до ТЕЦ-5 - це основна артерія, яка подає тепло... Не влучили, і ми зараз там провели ремонтні роботи, тому тепло у нас подається без перебоїв", - повідомив очільник ОВА.

Він розповів, що критичним районом Харкова є Північна Салтівка - це окраїна міста, де знаходиться виключно житловий масив, дитячі садочки, лікарні.

"Там дійсно є випадки, коли житлові будинки повністю зруйновані", - додав Синєгубов.

За його словами, залізницею вже евакуювали близько 600 тис. містян.

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