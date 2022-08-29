СБУ повідомила тимчасовому "голові" окупаційної адміністрації міста про підозру.

Служба безпеки України повідомила про підозру бойовикові, призначеному росіянами так званим "виконувачем обов’язків голови Сєвєродонецька".

Про це повідомили у прес-центрі спецслужби.

За даними слідства, з червня по липень 24-річний уродженець Сєвєродонецька обіймав посаду "в.о. голови м. Сєвєродонецька" в "адміністрації м. Сєвєродонецька "ЛНР".

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"Раніше молодик без середньої освіти та досвіду професійної діяльності в жодній сфері воював у лавах бойовиків так зв. "2 АК" російської окупаційної армії. На посаді "керівника" майже зруйнованого міста екс-бойовик нічим не відзначився і був очікувано звільнений з посади вже на початку липня", – йдеться в повідомленні.

СБУ повідомила тимчасовому "голові" окупаційної адміністрації міста про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

"За добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарчих функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованих територіях, закон передбачає покарання – до 10 років ув’язнення з позбавленням права від 10 до 15 років обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, з можливою конфіскації майна", – зауважили в СБУ.

Наразі триває досудове розслідування. Незабаром колаборанта буде оголошено у розшук.

Раніше повідомлялося, що окупантам доводиться призначати керівниками колаборантів абикого. Так, "адміністратором" телеканалу в Херсоні окупантів стала колишня прибиральниця, а директором драмтеатру у місті призначили охоронця.

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