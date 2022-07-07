На відео показано процес ураження одразу трьох танків та однієї БМП-2 ворога.

Служба безпеки України поділилася кадрами бойової роботи наших дронів по позиціях російських загарбників.

Відео опублікували на сторінці відомста в YouTube.

Горіли російські танки, палали… А над ними наші ударні дрони кружляли. Б‘ємо ворогів там, де вони не чекають, але б‘ємо так потужно – щоб одразу зростала статистика їхніх втрат! – мовиться у підписі до відео.

Загалом ударні дрони СБУ ліквідували два танки Т-80, один танк Т-72 та бойову машину піхоти БМП-2.

В Україні стартував проєкт "Армія дронів" для ЗСУ

Його мета – придбати 200 дронів-розвідників, які закриють всю лінію фронту шириною близько 2 470 км. Такі дрони можуть літати до 24 годин на відстань 160 км і при цьому залишатися майже непомітними для ворожого ока.

Допомогти ЗСУ і долучитися до збору можна з будь-якого куточка світу, переказавши кошти через платформу UNITED24. Або передати армії власний дрон (перевірити, чи він підходить, можна тут).

Зазначається, що на зібрані кошти будуть не тільки купувати дрони, але й ремонтувати їх, оперативно замінювати, а також навчати пілотів.

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