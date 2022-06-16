Безпілотник має радіус дії 4 км, здатний знаходитися в повітрі близько 40 хвилин і, що найголовніше, переносити 5-кілограмові бомби.

Підрозділ української Аеророзвідки поділився найяскравішими з 24 лютого 2022 року і до сьогодні моментами вдалих операцій дрона-бомбардувальника R18 по позиціях російських окупантів.

Відео оприлюднили на ютуб-каналі підрозділу.

Як мовиться в описі до відео, в операціях, які потрапили на запис, брали участь підрозділи різних сил безпеки та оборони – Служби безпеки України, Головного управлінням розвідки, Міноборони, Нацгвардії, Сил спеціальних операцій та багато інших.

Аеророзвідка завжди за колаборацію! Лише вона дозволяє досягти синергії та перемогти ворога – описали свою роботу військові.

Про R18

Це октокоптер, тобто дрон вертикального зльоту та посадки, що може використовувати різні боєприпаси, зокрема і українського виробництва.

Безпілотник має радіус дії 4 км, здатний знаходитися в повітрі близько 40 хвилин і, що найголовніше, переносити 5-кілограмові бомби. В якості останніх використовуються радянські кумулятивні протитанкові гранати РКГ-3 або створені на їх основі зброярами заводу "Маяк" бомби РКГ-1600.

Раніше українські військові в Харківської області показали на відео, як майстерно знищили окупантів та боєкомплект артилерійських снарядів за допомогою дрона.

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