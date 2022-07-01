На першому етапі планують закупити 200 дронів-розвідників для українських військових.

Міністерство цифрової трансформації, Генштаб ЗСУ та платформа UNITED24 оголошують збір на проєкт "Армія дронів". Його мета – придбати 200 дронів-розвідників, які закриють всю лінію фронту шириною близько 2 470 км.

Про це 1 липня повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Дрони дозволять відстежувати дії росіян, змінювати військові стратегії й надалі зберегти якомога більше життів наших військових.

Про дрони-розвідники

Такі дрони можуть літати до 24 годин на відстань 160 км і при цьому залишатися майже непомітними для ворожого ока.

Вони обладнані декількома камерами із тепловізором, датчиками положення та програмним забезпеченням. Їх складно помітити й куди складніше – збити.

Як долучитися до збору

Допомогти ЗСУ і долучитися до збору можна з будь-якого куточка світу, переказавши кошти через платформу UNITED24. Або передати армії власний дрон (перевірити, чи він підходить, можна тут).

Зазначається, що на зібрані кошти будуть не тільки купувати дрони, але й ремонтувати їх, оперативно замінювати, а також навчати пілотів.

Раніше УНІАН писав, що на Миколаївщині українські військові знищили один із найдорожчих безпілотників РФ "Форпост" вартістю в $7 млн. За офіційними даними Генштабу, з початку повномасштабної війни в Україні ЗСУ знищили 645 російських БПЛА.

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