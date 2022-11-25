Тим часом підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили 4 пункти управління, 2 райони зосередження особового складу, склад боєприпасів та ретранслятор ворога.

За добу українська авіація завдала 12 ударів по противнику. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Українська авіація продовжує нищити загарбників. Протягом минулої доби завдано 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 2 позиціях його зенітних ракетних комплексів", - йдеться у повідомленні.

Тим часом підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили 4 пункти управління, 2 райони зосередження особового складу та ОВТ, станцію розвантаження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та ретранслятор ворога.

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Ситуація на фронті станом на 25 листопада 2022 року

Сили оборони України завдали вогневого ураження районів зосередження живої сили та військової техніки російських загарбників в населеному пункті Зелений Яр Запорізької області.

За добу противник завдав 6 ракетних та 14 авіаударів по Україні.

У Генштабі ЗСУ також повідомили, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Діброва Луганської області та Білогорівка, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Берестове Харківської області; Макіївка, Новоселівське, Стельмахівка і Площанка на Луганщині та Торське Донецької області. В районі Новоселівського окупанти застосували ударний БпЛА.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог продовжує оборонятися. Здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по позиціях Сил оборони та районах населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Нескучне, Времівка, Зелене Поле Донецької області й Ольгівське, Гуляйпільське та Чарівне на Запоріжжі. В районі Вугледара російські окупанти завдали авіаудару.

На Криворізькому та Херсонському напрямках противник не припиняє артилерійських обстрілів позицій наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро.