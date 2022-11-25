Також за даними Генштабу, окупанти продовжують вчиняти злочини проти населення.

Сили оборони України завдали вогневого ураження районів зосередження живої сили та військової техніки російських загарбників в населеному пункті Зелений Яр Запорізької області.

Як йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, втрати російських окупантів склали 2 вантажних автомобілі, понад 15 поранених та 20 загиблих військовослужбовців РФ.

Також за даними Генштабу, окупанти продовжують вчиняти злочини проти населення. Так, в населеному пункті Мостове Запорізької області російські військові змушують місцеве населення переоформлювати документи на нерухомість та землю відповідно до законодавства російської федерації.

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У разі відмови погрожують "націоналізувати", тобто просто забрати це нерухоме майно.

Разом з тим, ситуація на фронті лишається контрольованою ЗСУ.

"На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог продовжує оборонятися. Здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по позиціях Сил оборони та районах населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Нескучне, Времівка, Зелене Поле Донецької області і Ольгівське, Гуляйпільське та Чарівне на Запоріжжі. В районі Вугледара російські окупанти завдали авіаудару", - зазначили в Генштабі.

Війна в Україні: ситуація на Запоріжжі

Раніше повідомлялося, що на Запорізькому напрямку російські військові дуже рідко роблять спроби невеличких штурмових дій.

Проте продовжують обстрілювати мирне населення. Так, 18 листопада окупанти у черговий раз завдали ракетний удар по Запоріжжю. Унаслідок ворожої атаки загинув мирний житель.

А в ніч проти 23 листопада російські окупанти вдарили по пологовому будинку в Вільнянську. Внаслідок атаки загинув хлопчик, який народився 2 дні тому, а його мати вижила.

Пізніше поліція України показала жахливі наслідки атаки російської армії по пологовому будинку в Запорізькій області, в результаті якого загинуло немовля. Будівля лікарні майже повністю зруйнована.

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