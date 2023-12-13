На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Новомихайлівки та Красногорівки Донецької області, де противник здійснив 11 безуспішних атак на позиції наших захисників.

За поточну добу відбулося майже 90 бойових зіткнень Сил оборони України з російськими загарбниками на фронті. Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"Протягом доби відбулось 89 бойових зіткнень", - йдеться у зведенні.

Зокрема, на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 12 атак ворога в районі Синьківки, та ще 2 атаки в районі східніше Петропавлівки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

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Також, на Лиманському напрямку підрозділи Сил оборони України відбили 2 атаки ворога в районах Серебрянського лісництва Луганської області та східніше Тернів Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області та Торське, Серебрянка, Спірне, Верхньокам’янське Донецької області.

Крім того, на Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 6 атак противника в районах Іванівського та Андріївки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Костянтинівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Васюківка, Богданівка, Часів Яр, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

При цьому, на Авдіївському напрямку українські захисники відбили 25 атак ворога в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, та ще 20 атак південніше Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Бердичі, Степове, Авдіївка, Первомайське, Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Новомихайлівки та Красногорівки Донецької області, де противник здійснив 11 безуспішних атак на позиції наших захисників. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Новомихайлівка Донецької області Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області, як Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Парасковіївка, Костянтинівка.

Водночас, на Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Пречистівка, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області.

Разом з тим, на Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 6 атак противника в районах Роботиного та західніше Вербового Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Левадне, Полтавка, Гуляйполе, Новоданилівка, Новоандріївка, Малі Щербаки Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Іванівка, Новодмитрівка, Олександрівка і обласний центр Херсонської області, в Миколаївській області - Очаків.

"Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику", - наголошується у зведенні.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, російські загарбники зробили інформаційний вкид про нібито захоплення Мар'їнки у Донецькій області, але оборона міста триває.

На Таврійському напрямку Сили оборони ліквідували 401 російського окупанта та 28 одиниць військової техніки противника. Ворог минулої доби здійснив 658 артобстрілів.

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