Знищено 28 одиниць військової техніки ворога, зокрема, 13 танків, 12 ББМ та одну артсистему.

На Таврійському напрямку Сили оборони ліквідували 401 російського окупанта та 28 одиниць військової техніки противника. Ворог минулої доби здійснив 658 артобстрілів.

"Знищено 13 російських танків та 12 інших бронемашин. Всі - на Донеччині", - повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Загалом, за словами командувача, в операційній зоні ОСУВ "Таврія", ворог минулої доби завдав три авіаудари, провів 80 бойових зіткнень та здійснив 658 артобстрілів.

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Тарнавський наголосив, що наші захисники та захисниці стійко тримають оборону на Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

"Загальні втрати ворога склали 401 особу. Знищено 28 одиниць військової техніки. Зокрема, 13 танків, 12 ББМ та одну артсистему. Ще 10 одиниць техніки ворога пошкоджено", - поінформував бригадний генерал.

Ситуація на фронті станом на 13 грудня - останні новини

За даними Генштабу, на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Протягом минулої доби Сили оборони успішно відбили 51 атаку ворога в районах східніше Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, південніше Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 13 атак.

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