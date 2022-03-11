За словами Олексія Кулеби, на 12 березня також плануються гуманітарні коридори.

За три дні з гарячих точок Київської області евакуювали понад 22 тисячі осіб.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба в ефірі інформаційного телемарафону.

"Вже третій день відбувається евакуація. На цей час можемо говорити про більш ніж 22 тис.осіб, які евакуювалися з напружених місць - Ворзель, Гостомель, Буча, Ірпінь. Станом на 22:00 будемо мати уточнену інформацію і кількість евакуйованих збільшиться", - сказав він.

Кулеба додав, що на суботу, 12 березня, також плануються гуманітарні коридори.

"З 9:00будемо формувати маршрути. Будемо сподіватися, що все буде погоджено і ми зможемо доїхати до тих селищ і міст, в які не змогли поки потрапити. Всі три дні автобусні колони доїжджали, але, на жаль, не до всіх місць, які ми визначали маршрутами, з різних причин", - сказав він.

За словами Кулеби, напружена ситуація в області залишається на Броварському напрямку, Чорнобильському напрямку та напрямку Житомирської траси.

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