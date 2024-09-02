Лише політичних кроків недостатньо, інакше станція вже повернулася б під контроль України

Президент Володимир Зеленський оцінив, чи можливо повернути Запорізьку атомну електростанцію під контроль України військовим шляхом. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав у Запоріжжі під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом.

"Щодо повернення нашої станції, я вважаю, що сьогодні є тільки політичні кроки і, на жаль, їх недостатньо, інакше станція вже би повернулася під наш контроль. Безпечніше, щоб Україна контролювала Запорізьку станцію, і поки що, з точки зору поля бою, я не бачу можливостей, а ті можливості, які, напевно, є, вони є небезпечними. Ми вважаємо, що, все ж таки, політично треба повертати нашу станцію", – наголосив Зеленський.

Як сказав президент, принаймні, Україна говорить про це на усіх майданчиках.

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"Що стосується, хто цим займається? Займається генеральний директор МАГАТЕ Гроссі. Останні деталі я не можу вам сказати, тому що він, мені здається, впродовж тижня повинен бути на Запорізькій станції, повинен бути в Енергодарі. Повинен після цього приїхати у Київ і у мене буде з ним зустріч. Постійно працюємо над тим, щоб там була ротація команд МАГАТЕ. Це говорить про те, що все ж таки, це більш безпечно. Це говорить про те, що там російські бойовики контролюють це. Але, тим не менш, коли є представники МАГАТЕ – все ж таки, це більш безпечно. Принаймні ми з вами розуміємо інформацію. Може, не повністю, не 100%, але інформація є, що там відбувається, і контроль безпеки там, все ж таки, за МАГАТЕ сьогодні", – сказав Зеленський.

Президент додав, що йому відомо про те, що гендиректор МАГАТЕ Гроссі має приїхати з деякими пропозиціями щодо посилення безпекового контролю.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Від початку повномасштабного російського вторгення в Україну, Запорізька атомна електростанція перебуває під контролем окупантів. Ворог розмістив там військову техніку та постійно здійснює провокації.

22 серпня через російські обстріли сталося пошкодження зовнішньої повітряної лінії, через яку станція отримувала живлення від української енергосистеми для забезпечення власних потреб. Через це окупована ЗАЕС вкотре опинилася на межі блекауту. Згодом ремонтні бригади НЕК "Укренерго" відновили надійність живлення Запорізької АЕС.

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