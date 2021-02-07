Двоє військових 28-ї ОМБр імені Лицарів Зимового Походу згинули, ще один перебуває в лікарні.

У суботу, 6 лютого, в районі населеного пункту Новомихайлівка в результаті підриву на вибуховому пристрої загинули старший солдат та солдат 28-ї ОМБр.

Про це повідомляє 28-ма Окрема механізована бригада на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожГоловнокомандувач ЗСУ з перевіркою відвідав зону ООСЯк нагадується, троє військовослужбовців зі складу 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу підірвалися на невідомому вибуховому пристрої під час висування на взводний опорний пункт.

"Від отриманих поранень двоє наших хлопців загинули. Це старший солдат Назарій Поліщук та солдат Олексій Подвезенний. Третій військовослужбовець знаходиться у лікарні", - йдеться у повідомленні.

Там також опублікували фото загиблих воїнів.

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Автор: Аліна Вишневська