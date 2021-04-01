У Канаді підтверджують непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Міністр закордонних справ Канади Марк Гарно провокативні дії Росії та концентрацію нею військ поблизу українського кордону.

Як повідомляє прес-служба МЗС України, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову зі своїм канадським колегою.

Головною темою розмови стало загострення Російською Федерацією безпекової ситуації на лінії дотику з тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей та в Криму.

Кулеба поінформував Гарно про небажання Росії підтвердити свою відданість режиму припинення вогню, наголосив на загрозах нарощування російської військової присутності у безпосередній близькості до України, підкреслив важливість посилення міжнародного тиску на Росію з метою деескалації ситуації.

Своєю чергою канадський міністр засудив провокативні дії Росії та концентрацію нею військ поблизу українського кордону, підтвердив непохитну підтримку Канадою суверенітету та територіальної цілісності України.

“Україна вдячна своїм друзям і партнерам за солідарність на тлі загострення Росією безпекової ситуації. Ми виступаємо за продовження переговорів і Москва має усвідомлювати, що за будь-який новий сплеск збройної агресії їй доведеться сплатити ціну”, - наголосив Кулеба.

Співрозмовники окремо обговорили грубі порушення прав людини, що тривають у тимчасово окупованому Росією Криму, та підготовку до установчого саміту Кримської платформи 23 серпня.

Також Кулеба подякував за запровадження Канадою цього тижня додаткових санкцій проти Росії у зв’язку із тимчасовою окупацією Кримського півострова.

Стягування російських військ до кордону з Україною

У Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони не виключають спроби просування російських окупаційних військ углиб території України. За даними розвідників, Росія завершує підготовку комплексу заходів, який має на меті спонукання України на воєнну відповідь.

Сьогодні, 1 квітня, президент Володимир Зеленський наголосив, що РФ намагається тиснути на Україну шляхом посилення військ на кордоні. При цьому він запевнив, що Україна готова до будь-яких провокацій і продовжує відстоювати на переговорах позицію запровадження більш ефективного режиму припинення вогню на Донбасі.

Водночас глава МЗС Дмитро Кулеба закликав Росію підтвердити відданість політико-дипломатичному врегулюванню ситуації на Донбасі, яку вона завела у глухий кут.

Також сьогодні під час розмови з міністром оборони України Андрієм Тараном глава Міноборони СШВ Ллойд Остін запевнив, що Україна не залишиться наодинці у разі посилення російської агресії.

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Автор: Віталій Саєнко