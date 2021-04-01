Міністр оборони Штатів висловив занепокоєння щодо останніх дій Російської Федерації та запевнив у готовності підтримувати Україну в умовах агресії Росії на Донбасі й у Криму.

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін запевняє, що Україна не залишиться наодинці у разі посилення російської агресії.

У Міністерстві оборони України повідомили, що з ініціативи американської сторони відбулася телефонна розмова очільника українського оборонного відомства Андрія Тарана з американським колегою.

Читайте такожВ МЗС нинішню ескалацію з боку РФ назвали "наймасштабнішою за останні роки"Остін і Таран уже вдруге за останні півтора місяця обговорили напрями посилення взаємодії між Україною та США у сфері безпеки та оборони.

Цього разу український міністр поінформував співрозмовника про воєнно-політичні аспекти ситуації на лінії розмежування із тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей, у Криму та довкола державного кордону України. Він окремо приділив увагу подіям 26 березня поблизу населеного пункту Шуми, де російські окупаційні війська вбили чотирьох українських військовослужбовців.

Крім того, Андрій Таран наголосив на системній ескалації безпекової ситуації у районі проведення Операції об'єднаних сил та небажанні Російської Федерації підтвердити прихильність режиму припинення вогню.

Ллойд Остін висловив занепокоєння щодо останніх дій Російської Федерації та запевнив українського міністра у готовності підтримувати Україну в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі й у Криму.

За інформацією українського міністерства, міністр оборони США наголосив, що в разі ескалації російської агресії Сполучені Штати не залишать Україну наодинці та не допустять реалізації "агресивних устремлінь Російської Федерації щодо України".

«Стратегічний діалог на рівні керівників оборонних відомств України та США не просто підтримується, він динамічно розвивається. Американські партнери активно ініціюють контакти, висловлюють щиру стурбованість спробами Росії загострити ситуацію навколо України. Сьогоднішній дзвінок американського колеги є яскравою демонстрацією проактивної позиції США у підтримці суверенітету та кроків з відновлення територіальної цілісності України», - заявив Андрій Таран.

Зазначається, що очільники оборонних відомств України та США обговорили також конкретні напрями посилення взаємодії у сфері безпеки та оборони.

Російські війська на кордоні України

30 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ.

Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, в населених пунктах на окупованій території України.

У Пентагоні заявляли, що їм відомо про пересування російських військ на кордоні з Україною, це питання США обговорюють з союзниками по НАТО.

1 квітня Кремль прокоментував зосередження військових сил Російської Федерації біля кордонів України, заявивши, що це не повинно нікого турбувати.

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ намагається тиснути на Україну шляхом посилення військ на кордоні. При цьому він запевнив, що Україна готова до будь-яких провокацій і продовжує відстоювати на переговорах позицію запровадження більш ефективного режиму припинення вогню на Донбасі.

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, Росія може спробувати просунути свої війська углиб території України, а також готується провокувати Україну на воєнну відповідь.

За словами заступника Офісу президента України Романа Машовця, Росія намагається зірвати мирний процес на Донбасі, зокрема з початку року зафіксовано понад 570 порушень режиму тиші.

Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав Росію підтвердити відданість політико-дипломатичному врегулюванню ситуації на Донбасі, яку вона завела у глухий кут.

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Автор: Віталій Саєнко