З початку доби бойовики 9 разів вели вогонь по позиціях підрозділів Об’єднаних сил та двічі обстріляли цивільні об’єкти.

Сьогодні на сході України внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ загинув український військовослужбовець.

Про це йдеться у вечірньому зведенні прес-центру операції Об’єднаних сил.

У повідомленні сказано, що з початку доби зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, з яких 9 - по позиціях українських захисників та 2 обстріли цивільної інфраструктури.

Зазначається, що неподалік населених пунктів Піски та Водяне, що на Приазов’ї, ворог відкривав вогонь з артилерійських установок 122-го калібру, мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Широкине ворог використовував великокаліберні кулемети, а біля селища Невельське - зі станкових протитанкових гранатометів.

"Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення, несумісні з життям", - сказано у повідомленні.

Крім того, поблизу Водяного противник двічі здійснив артилерійський обстріл цивільної інфраструктури.

На обстріли російсько-окупаційних військ захисники України відкривали вогонь у відповідь.

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Також наголошується, що збройні формування РФ "за допомогою сучасних засобів РЕБ, уже без приховування продовжують перешкоджати роботі БПЛА місії ОБСЄ, як над тимчасово окупованою територією, так і над територією підконтрольною урядові України".

Крім того, у штабі додали, що російсько-окупаційні війська продовжують проводити навчання на полігонах та вишкіл найманців задля проведення збройних провокацій та ймовірної ескалації ситуації.

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Автор: Надя Пришляк