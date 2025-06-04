Посольство США в Україні попередило про ризик масованих атак з боку Росії

У посольстві закликають своїх громадян, які перебувають в Україні бути обережними.

У зв'язку з загрозою "значних повітряних атак" Росії по території України необхідно бути особливо обережними. Про це йдеться у повідомленні Посольства США в Україні.

"Росія протягом останніх тижнів посилила інтенсивність своїх ракетних атак та атак безпілотників проти України, і наразі існує постійний ризик значних повітряних атак", - сказано в повідомленні.

При цьому в Посольстві США в Україні закликають американських громадян бути обережними й бути готовими негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги.

Відео дня

Зокрема, рекомендують заздалегідь визначитись зі сховищами у разі повітряної тривоги. Також американців закликали негайно сховатися подалі від вікон у найбільш захищеному місці у разі загрози.

Трамп провів розмову з Путіним - що відомо

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп повідомив, що сьогодні, 4 червня, поговорив телефоном з російським лідером Володимиром Путіним. Розмова тривала 1 годину 15 хвилин.

Під час розмови Путін заявив, що "йому доведеться відповісти на нещодавню атаку на аеродроми".

Трамп зазначив, що вони обговорили напад України на "пристиковані літаки Росії, а також різні інші атаки, які відбуваються по обидва боки". За його словами, це була хороша розмова, але не та, яка "призведе до негайного миру".

За його словами, Путін "дійсно сказав, і дуже рішуче, що йому доведеться відповісти на нещодавню атаку на аеродроми".

Вас також можуть зацікавити новини: