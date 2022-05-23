Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Бахмутському напрямку.

Захисники України "відправили до пекла" понад 29 тисяч окупантів. За минулу добу військові ліквідували ще 150 рашистів.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.05 орієнтовно склали:

особового складу - близько 29200 (+150) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1293 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 3166 (+25) од,

артилерійських систем – 604 (+5) од,

РСЗВ - 201 (+0) од,

засоби ППО - 93 (+0) од,

літаків – 204 (+0) од,

гелікоптерів – 170 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 476 (+6),

крилаті ракети - 110 (+3),

кораблі /катери - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2206 (+12) од,

спеціальна техніка - 43 (+0).

"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!", - додали у Генштабі ЗСУ.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Генштабі повідомили, де окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ.

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