Захисники України "відправили до пекла" понад 29 тисяч окупантів. За минулу добу військові ліквідували ще 150 рашистів.
Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.05 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 29200 (+150) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1293 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3166 (+25) од,
- артилерійських систем – 604 (+5) од,
- РСЗВ - 201 (+0) од,
- засоби ППО - 93 (+0) од,
- літаків – 204 (+0) од,
- гелікоптерів – 170 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 476 (+6),
- крилаті ракети - 110 (+3),
- кораблі /катери - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2206 (+12) од,
- спеціальна техніка - 43 (+0).
"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!", - додали у Генштабі ЗСУ.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Генштабі повідомили, де окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ.
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