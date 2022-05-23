На Луганщині в районі одного з населених пунктів супротивник вів штурмові дії, зазначив Генштаб нашої армії.

На Донецькому напрямку російські окупанти не полишають спроб прорвати оборону наших військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"...На Лиманському напрямку активних бойових дій (ворог - Ред.) не вів. Окупанти обстрілювали інфраструктуру в районах населених пунктів Лиман, Озерне та Діброва. На Сєвєродонецькому напрямку ворог зосередив зусилля у напрямку населеного пункту Сєвєродонецьк. Вів штурмові дії в районі Тошківки", - йдеться у повідомленні.

На Південнобузькому напрямку супротивник активних бойових дій не проводив. Зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів, веденні розвідки та заходах з інженерного обладнання позицій. Обстрілював позиції Сил оборони зі ствольної та реактивної артилерії.

На Бессарабському напрямку на території Придністровського регіону республіки Молдова значних переміщень особового складу та техніки не фіксується.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що за минулу добу на Донецькому та Луганському напрямах наші захисники відбили 11 атак супротивника, і ворог втратив багато техніки.

З початку широкомасштабного вторгнення Росії в українську державу (стартувало рано вранці 24 лютого) станом на 22 травня на нашій землі вже знищено близько 29 тис. 050 супротивників.

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