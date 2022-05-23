Ворог намагається закріпитись на досягнутих рубежах.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках спостерігається зниження інтенсивності ведення бойових дій.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках відзначається зниження інтенсивності ведення бойових дій. Ворог намагається закріпитись на досягнутих рубежах, обстрілює позиції Сил оборони", - йдеться у повідомленні.

Крім того, окупанти завдавали авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Авдіївка, Новоселівка Друга, Новомихайлівка та Микільське.

На Донецькому напрямку противник не полишає спроб прорвати оборону українських військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області.

"На Лиманському напрямку активних бойових дій не вів, однак загарбники обстрілювали інфраструктуру в районах населених пунктів Лиман, Озерне та Діброва. На Сєвєродонецькому напрямку ворог зосередив зусилля у напрямку населеного пункту Сєвєродонецьк. Вів штурмові дії в районі Тошківки", - йдеться у зведенні.

На Бахмутському напрямку противник вів бойові дії в районі Олександропілля, але зазнав втрат та відступив. Вів наступ в районах Липового та Трипілля, успіху не мав.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти намагаються створити умови для наступу на Слов'янському напрямку. Вони обстрілювали населені пункти на лінії зіткнення і безуспішно вели розвідку боєм.

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