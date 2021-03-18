За сприяння агресії РФ каратимуть / Ілюстрація REUTERS
Закон про колабораціонізм, проект якого зареєстрували в парламенті, передбачатиме покарання за сприяння агресії Росії.
Про це розповіла співавтор документа, нардеп від "Слуги народу" Євгенія Кравчук у коментарі "РБК-Україна".
За словами депутата, кожен випадок можливого колабораціонізму потрібно розглядати окремо.
"Що стосується вчителів - то їх просто поставили в такі умови. При цьому, якщо директор школи організовує якісь лінійки і розпинається, що українські солдати когось там розстрілюють - це одна справа. А якщо ти просто вчиш хімії або фізики - інша. Це не закон про лікаря, вчителя чи водія", - сказала Кравчук.
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Нардеп зазначила, що документ також містить положення про покарання за інформаційну співпрацю з агресором і спільні політичні заходи. При широкому трактуванні цих норм під них може підпасти діяльність цілої низки українських партій і телеканалів. За словами Кравчук, під дію закону може потрапити група українських депутатів, які, наприклад, поїдуть до Донецька чи Сімферополя і проведуть там спільну конференцію з місцевою "владою".
За її словами, у фінальному тексті законопроекту навряд чи вдасться зберегти норму про можливість заборони релігійних організацій, якщо їх "уповноважені особи" винні в колабораціонізмі. Але діяльність політичних партій та їх лідерів Кравчук вважає за необхідне припиняти, якщо їх діяльність підпадає під норми Закону.
Проект закону про колабораціонізм: що відомо
- Наприкінці лютого в Раді було зареєстровано законопроект про встановлення кримінальної відповідальності за колабораціоністську діяльність.
- Колабораціоністською діяльністю буде визнаватися публічне заперечення громадянином України здійснення збройної агресії проти України, встановлення та затвердження тимчасової окупації частини території України або публічні заклики громадянином України до підтримки рішень та/або дій держави-агресора, збройних формувань і/або окупаційної адміністрації держави-агресора; співпраця з державою-агресором, збройними формуваннями та/або окупаційною адміністрацією держави-агресора; невизнання поширення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями України.
- За це передбачається позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.
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