Покарання, серед іншого, можуть понести українські нардепи, які контактують з окупаційними режимами.

За сприяння агресії РФ каратимуть / Ілюстрація REUTERS

Закон про колабораціонізм, проект якого зареєстрували в парламенті, передбачатиме покарання за сприяння агресії Росії.

Про це розповіла співавтор документа, нардеп від "Слуги народу" Євгенія Кравчук у коментарі "РБК-Україна".

За словами депутата, кожен випадок можливого колабораціонізму потрібно розглядати окремо.

"Що стосується вчителів - то їх просто поставили в такі умови. При цьому, якщо директор школи організовує якісь лінійки і розпинається, що українські солдати когось там розстрілюють - це одна справа. А якщо ти просто вчиш хімії або фізики - інша. Це не закон про лікаря, вчителя чи водія", - сказала Кравчук.

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Нардеп зазначила, що документ також містить положення про покарання за інформаційну співпрацю з агресором і спільні політичні заходи. При широкому трактуванні цих норм під них може підпасти діяльність цілої низки українських партій і телеканалів. За словами Кравчук, під дію закону може потрапити група українських депутатів, які, наприклад, поїдуть до Донецька чи Сімферополя і проведуть там спільну конференцію з місцевою "владою".

За її словами, у фінальному тексті законопроекту навряд чи вдасться зберегти норму про можливість заборони релігійних організацій, якщо їх "уповноважені особи" винні в колабораціонізмі. Але діяльність політичних партій та їх лідерів Кравчук вважає за необхідне припиняти, якщо їх діяльність підпадає під норми Закону.

Проект закону про колабораціонізм: що відомо

Наприкінці лютого в Раді було зареєстровано законопроект про встановлення кримінальної відповідальності за колабораціоністську діяльність.

Колабораціоністською діяльністю буде визнаватися публічне заперечення громадянином України здійснення збройної агресії проти України, встановлення та затвердження тимчасової окупації частини території України або публічні заклики громадянином України до підтримки рішень та/або дій держави-агресора, збройних формувань і/або окупаційної адміністрації держави-агресора; співпраця з державою-агресором, збройними формуваннями та/або окупаційною адміністрацією держави-агресора; невизнання поширення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями України.

За це передбачається позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.

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Автор: Юрій Годован