За словами глави держави, згідно даних спецслужб та розвідки – було понад десять спроб.

Президент Володимир Зеленський розповів, скільки разів була загроза його життю через російського лідера Володимира Путіна. Про це глава держави заявив в інтерв'ю для програми Cinque minuti італійського телеканалу Rai 1, яке опублікувала пресслужба Офісу Президента.

Так, на запитання, скільки разів Путін намагався його вбити, Зеленський відповів: "Кажуть, що більше десяти, але кажуть службовці, спецслужбовці, розвідка. Тому, я чесно кажучи, не рахую цю кількість".

"В Україні всі наші люди, військові, які на фронті, вони ризикують щодня своїм життям. Цивільні, на яких приходяться такі удари як (нещодавно) в Одесі ризикують також, в мирній Одесі. Я - президент своєї країни, тому я також ризикую, і зрозуміло чому. Я повинен бути в таких самих умовах, як і кожен українець", - сказав Зеленський.

Що ще Зеленський казав про Путіна

Нещодавно під час пресконференції Зеленський розповів, чи підніме слухавку, якщо йому зателефонує Путін. Зокрема, відповідаючи на запитання, чи підніме він слухавку, якщо сьогодні вночі зателефонує лідер держави-агресора, Зеленський сказав: "У нього ж немає мобілки. Як він мені зателефонує? А я з телеграфом 1917 року вже не працюю".

Глава держави запевнив, що Путін йому не зателефонує, тому що "він не хоче закінчувати цю війну".

"На сьогодні це так. Послаблюючи їх армію на полі бою, послаблюючи їх політичною ізоляцією в світі, послаблюючи їх санкціями. А якщо чесно, це все знаєте про що? Про те, щоб зробити Путіна бідним. Для нього гроші - номер один. Якщо почуєте його меседжі, - все навколо грошей. І він забезпечує безпеку цих грошей, навіть заморожених активів за кордоном. Тому я вважаю, його слабке місце, - авжеж, суспільна думка, але серед бізнесу, який його підтримує або боїться, я вважаю, що це його слабке місце", - заявив Зеленський.

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