У цьому питанні диктатор керувався принципами гуманності.

Російський диктатор Володимир Путін помилував понад півсотні засуджених жінок, зокрема родичок тих, хто воював проти України.

Як повідомляє "Медуза", президент Росії Путін підписав указ про помилування 52 засуджених жінок. Згідно з повідомленням, насамперед ідеться про жінок, які мають неповнолітніх дітей, а також - про вагітних засуджених. Також Путін помилував родичок російських окупантів, які воювали (воюють) проти України.

"У Кремлі додали, що під час ухвалення цього рішення президент "керувався принципами гуманності", - ідеться в публікації.

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Зазначається, що на початку грудня 2023 року член Ради з прав людини Єва Меркачева просила Путіна помилувати жінок. Зокрема, злочинниць, які мають неповнолітніх дітей, і тих, хто засуджений за ненасильницькі злочини. При цьому про помилування родичок учасників війни Меркачова питання тоді не ставила.

Ситуація з російськими окупантами

У РФ в'язниці уникли багато садистів і маніяків тільки тому, що поювали проти України. Наприклад, від кримінальної відповідальності звільнено учасника ПВК "Вагнер", який, повернувшись додому після війни в Україні, побив колишню дружину. Багатодітна мати розповіла, що була по-звірячому побита в жовтні 2022 року - колишній чоловік увірвався у квартиру, щойно вона відчинила вхідні двері. "Герой" роздробив жінці кістки обличчя, і їй довелося робити операцію. Колишній благовірний відбувся штрафом, оскільки приніс до суду медаль "за взяття Бахмута".

Також УНІАН повідомляв, що в російській школі патріотичний урок "Герой нашого часу" провів вагнерівець - у школі-інтернаті виступив "герой" Каражаєв Алаберди, якого було засуджено за вбивство співмешканця своєї тещі, на похорон якої і приїхав. Під час поминального обіду він завдав жертві щонайменше 16 ударів по голові сковорідкою та кочергою.

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