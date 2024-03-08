Російський диктатор Володимир Путін помилував понад півсотні засуджених жінок, зокрема родичок тих, хто воював проти України.
Як повідомляє "Медуза", президент Росії Путін підписав указ про помилування 52 засуджених жінок. Згідно з повідомленням, насамперед ідеться про жінок, які мають неповнолітніх дітей, а також - про вагітних засуджених. Також Путін помилував родичок російських окупантів, які воювали (воюють) проти України.
"У Кремлі додали, що під час ухвалення цього рішення президент "керувався принципами гуманності", - ідеться в публікації.
Зазначається, що на початку грудня 2023 року член Ради з прав людини Єва Меркачева просила Путіна помилувати жінок. Зокрема, злочинниць, які мають неповнолітніх дітей, і тих, хто засуджений за ненасильницькі злочини. При цьому про помилування родичок учасників війни Меркачова питання тоді не ставила.
Ситуація з російськими окупантами
У РФ в'язниці уникли багато садистів і маніяків тільки тому, що поювали проти України. Наприклад, від кримінальної відповідальності звільнено учасника ПВК "Вагнер", який, повернувшись додому після війни в Україні, побив колишню дружину. Багатодітна мати розповіла, що була по-звірячому побита в жовтні 2022 року - колишній чоловік увірвався у квартиру, щойно вона відчинила вхідні двері. "Герой" роздробив жінці кістки обличчя, і їй довелося робити операцію. Колишній благовірний відбувся штрафом, оскільки приніс до суду медаль "за взяття Бахмута".
Також УНІАН повідомляв, що в російській школі патріотичний урок "Герой нашого часу" провів вагнерівець - у школі-інтернаті виступив "герой" Каражаєв Алаберди, якого було засуджено за вбивство співмешканця своєї тещі, на похорон якої і приїхав. Під час поминального обіду він завдав жертві щонайменше 16 ударів по голові сковорідкою та кочергою.