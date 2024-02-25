Президент розповів, чи підніме слухавку, якщо йому зателефонує Путін

Президент Володимир Зеленський розповів, чи підніме слухавку, якщо йому зателефонує лідер держави-агресора Володимир Путін. Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час прес-конференції.

Зокрема, відповідаючи на запитання, чи підніме він слухавку, якщо сьогодні вночі зателефонує Путін, Зеленський сказав: "У нього ж немає мобілки. Як він мені зателефонує? А я з телеграфом 1917 року вже не працюю".

Глава держави запевнив, що Путін йому не зателефонує, тому що "він не хоче закінчувати цю війну".

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"На сьогодні це так. Послаблюючи їх армію на полі бою, послаблюючи їх політичною ізоляцією в світі, послаблюючи їх санкціями. А якщо чесно, це все знаєте про що? Про те, щоб зробити Путіна бідним. Для нього гроші - номер один. Якщо почуєте його меседжі, - все навколо грошей. І він забезпечує безпеку цих грошей, навіть заморожених активів за кордоном. Тому я вважаю, його слабке місце, - авжеж, суспільна думка, але серед бізнесу, який його підтримує або боїться, я вважаю, що це його слабке місце", - заявив Зеленський.

Зеленський про переговори з Путіним

Як повідомляв УНІАН, Зеленський заявив, що з наразі не бачить ймовірності переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним.

За його словами, з Путіним наразі неможливо сідати за стіл перемовин, адже він не бажає чути нікого і нічого.

"Хіба можливо говорити з глухою людиною? Чи можна говорити з людиною, яка вбиває своїх опонентів? Питання у юридичній та політичній площині. Ми запропонуємо майданчик, на якому він (Путін - УНІАН) зможе погодитися з тим, що він програв цю війну, і що це була велика помилка (вона для нього маленька, а для нас - трагедія). Тому, повинна бути справедливість у цьому питанні", - зазначив Зеленський.

Він також заявив, що Україна не програє у цій війні, адже найважче було два роки тому. Президент наголосив, що у нас "немає альтернативи не перемогти".

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